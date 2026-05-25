Predsednik Vučić u Kini odlikovan Ordenom prijateljstva: Hvala na poštovanju prema Srbiji; Si Đinping: Poverenje čvrsto kao stena

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednikom Kine Si Đinpingom u Velikom domu naroda u Pekingu, gde mu je priređena svečana ceremonija dočeka. U prisustvu dva predsednika potpisano je više od 30 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Predsednik Si Đinping odlikovao je predsednika Srbije najvišim državnim odlikovanjem Kine - Ordenom prijateljstva. Uzajamno političko poverenje između Kine i Srbije čvrsto je kao stena, poručio je predsednik Si. Vučić je prethodno imao i

Kineski mediji: Vučićeva poseta Kini potvrda čeličnog prijateljstva i saradnje Kineski mediji ocenili su da državna poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini predstavlja novu potvrdu "čeličnog prijateljstva" dve zemlje i važan korak ka produbljivanju saradnje u oblastima ekonomije, infrastrukture, bezbednosti, novih tehnologija i međunarodne politike, nakon sastanka Vučića sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Pekingu. Foto: EPA / TINGSHU WANG MSP Kine: Si