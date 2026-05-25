Tramp: Zemlje Bliskog istoka da potpišu Avramove sporazume; Iran "novim sistemom" oborio dron iznad Zaliva

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi zemlje Bliskog istoka trebalo da potpišu Avramove sporazume za normalizovanje diplomatskih odnosa sa Izraelom. Sa druge strane, iranske snage oborile su dron iznad Persijskog zaliva, služeći se novim odbrambenim sistemom, ali nije precizirano o kakvom sistemu je reč, prenosi agencija Fars.

25. 05. 2026. 20:19 Netanjahu: Pojačavamo napade na Hezbolah u Libanu Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je Izrael u ratu sa libanskim Hezbolahom i da će pojačati napade na njih u Libanu. (Reuters) Opširnije Kraće 25. 05. 2026. 19:45 Pezeškijan naredio puštanje interneta u Iranu Iranski predsednik Masud Pezeškijan izdao je naređenje o ponovnom puštanju međunarodne internet veze, objavili su iranski državni mediji. Većina Iranaca nije mogla da