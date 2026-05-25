Vučić: Verujem da su nam širom otvorena vrata za nastavak saradnje sa Kinom

Stvoreno je mnogo prilika za našu zemlju, za nove poslove za naše ljude, za veća primanja, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić u obraćanju medijima posle sastanaka u Pekingu. Govoreći o Ordenu prijateljstva koji mu je uručio predsednik Si Đinping, Vučić je ocenio da to priznanje pripada Srbiji i njenom, kako je naveo, hrabrom i poštenom držanju u savremenom svetu.

Predsednik Aleksandar Vučić je u obraćanju medijima u Pekingu, rekao da je posebno srećan i ponosan na kraju dana, da je ponosan na Srbiju i lično srećan zbog rezulata sastanaka tokom posete Kini. "Verujem da su nam širom otvorena vrata, iz onoga što sam razgovarao sa predsednikom Sijem, za nastavak saradnje", ocenio je Vučić. Stvoreno je, ističe, mnogo prilika za našu zemlju, za nove poslove za naše ljude, za veća primanja. "Mi danas stremimo da ostvarimo