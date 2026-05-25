BLISKOISTOČNI SUKOB - Netanjahu: Izraelskoj vojsci naloženo da pojača napade na Hezbolah; Iran spreman da prebaci obogaćeni uranijum u Kinu

TEHERAN,TEL AVIV,VAŠINGTON - Obogaćeni uranijum i Ormuski moreuz u srži pregovora SAD i Irana o postizanju sporazuma o ratu. Pojedini mediji prenose da je Iran načelno pristao da se reši obogaćenog uranijuma i da je ajatolah Modžtaba Hamnei odobrio nacrt sporazuma. Zvanične potvrde nema, ali Teheran poručuje da je spreman da uveri međunarodnu zajednicu da ne teži ka nuklearnom oružju. Donald Tramp kaže da pregovori još uvek traju i da će, ukoliko se postigne dogovor sa Iranom, to biti "dobar dogovor".

Zvaničnih informacija o tome da li je nešto do sada i konačno dogovoreno nema, ali i iz Vašingtona i Teherana stižu signali da je napredak u pregovorima ostvaren. Američki državni sekretar Marko Rubio kaže da napretka ima po pitanju Ormuskog moreuza i ponavlja dobro poznati stav SAD da Iran ne može imati nuklearno oružje. U međuvremenu, mediji različito izveštavaju o dogovoru koji se odnosi na obogaćeni uranijum, pozivajući se na neimenovane izvore. Dok novinar