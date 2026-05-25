Broj povređenih u ruskom napadu na Kijev porastao na 87, među njima troje maloletnika

KIJEV - Broj povređenih u napadu ruskih snaga na Kijev porastao je na 87, među kojima je i troje maloletnika, saopštila je danas Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

"Broj povređenih u Kijevu nakon masovnog napada povećan je na 87 ljudi, uključujući troje maloletnika. Dve osobe su poginule", navodi se u saopštenju Službe objavljenom na Fejsbuku, prenosi Ukrinform. U Ševčenkivskom okrugu, gde je usled udara uništen ulaz u petospratnu stambenu zgradu, spasioci su izvukli tela dve poginule žene. Vodiči pasa pregledali su više od 100 kvadratnih metara teritorije, a psiholozi Državne službe za vanredne situacije pružili su pomoć 112