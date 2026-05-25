Đurić sa kanadskom ministarkom spoljnih poslova

OTAVA - Šef srpske diplomatije Marko Đurić, koji boravi u zvaničnoj poseti Kanadi, sastaće se danas sa ministarkom spoljnih poslova te zemlje Anitom Anand.

U okviru posete, šef srpske diplomatije razgovaraće i sa predsednikom Predstavničkog doma Parlamenta Fransisom Skarpaleđom, kao i sa članovima Parlamentarne grupe prijateljstva Kanada - Srbija. Đurić je u subotu, povodom obnove direktne avio-linije između Beograda i Toronta posle 34 godine, naveo da je njegova poseta ujedno i prva zvanična poseta ministra spoljnih poslova Srbije Kanadi nakon više od decenije i ocenio da to predstavlja otvaranje novog poglavlja u