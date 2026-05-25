Li Đijang: Kina spremna da produbi saradnju sa Srbijom u različitim oblastima

PEKING - Premijer Narodne Republike Kine Li Đijang izjavio je danas, na sastanku sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, da je Kina spremna da nastavi da sarađuje sa Srbijom i da bude partner od uzajamnog prijateljstva, kao i da je spremna da zajednički čvrsto podržava interese dveju zemalja i produbljuje saradnju u različitim oblastima.

''Kina izuzetno ceni što se ove godine obeležava 10.godišnjica našeg sveobuhvatnog partnerstva. Prethodnih godina šefovi državu su održali pozizivnu i intenzivnu razmenu koja je omogućila strateško vođenje i rukovođenje i važne mere za razvoj naših bilateralnih veza'', rekao je Li Đijang na sastanku sa Vučićem koji boravi u višednevnoj zvaničnoj poseti Kini. On je rekao da će predsednik Si Đinping popodne na sastanku sa Vučićem izložiti dalje planove za izgradnju