Rubio: SAD najoštrije osuđuju poziv Hezbolaha na svrgavanje libanske vlade

VAŠINGTON - Sjedinjene Američke Države najoštrije osuđuju nepromišljen poziv Hezbolaha na svrgavanje demokratski izabrane vlade Libana, saopštio je sinoć državni sekretar Marko Rubio.

Hezbolah je ignorisao ponovljene pozive legitimne vlade Libana da prekine napade i poštuje prekid vatre. Umesto toga, nastavio je da puca na izraelske položaje i premešta borce i oružje u južni Liban. Ovo je namerna kampanja za destabilizaciju zemlje i održavanje moći tog pokreta na račun budućnosti libanskog naroda, navodi se u saopštenju Stejt departmenta. Kako se dodaje, Vlada Libana radi na oporavku, rekonstrukciji, međunarodnoj pomoći i stabilnoj budućnosti za