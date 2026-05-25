Tamara Vučić sa prvom damom Kine posetila Pekinšku akademiju za igru

PEKING - Supruga predsednika Republike Srbije Tamara Vučić posetila je danas zajedno sa suprugom predsednika Narodne Republike Kine Peng Lijuen Pekinšku akademiju za igru.

Prve dame Srbije i Kine obišle su Pekinšku akademiju za igru, prvu profesionalnu plesnu školu u Narodnoj Republici Kini, osnovanu 1954. godine. Akademija je jedina profesionalna visokoškolska ustanova za ples u Kini. Neretko hvaljena kao "kolevka plesnih umetnika", ona je takođe najveća plesna škola na svetu koja pruža sveobuhvatne smerove i programe. Gospođa Vučić je tom prilikom istakla da je moto međunarodne Ekspo izložbe, čiji je domaćin naredne godine Beograd,