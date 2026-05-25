Vučić najavio da će sa Sijem u Pekingu razgovarati o vojnoj i ekonomskoj saradnji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je u ponedeljak, uoči susreta sa kineskim predsednikom Si Đinpingom u Pekingu, da će sa njim razgovarati o vojno-tehničkoj i ekonomskoj saradnji.

Vučić je, drugog dana zvanične posete Kini, rekao novinarima da će među temama u užem formatu sastanka sa kineskim predsednikom biti vojno-tehnička i ekonomska saradnja. ''Ne mogu da pričam o nekim škakljivim pitanjima koja nisu uvek u potpunosti za javnost, poput vojno-tehničke saradnje. Imamo i neke molbe, neke želje. To je za uži format", rekao je Vučić. Naveo je da će u širem formatu razgovora biti politika i podrška u međunarodnim organizacijama. Srbija