Perikar: Servirao sam i 240 na sat, a Đoković je vraćao

Đovani Mpeči Perikar je sinoć u prvom kolu Rolan Garosa prvi put igrao protiv Novaka Đokovića.

I imao je šta da vidi. – Bilo je trenutaka kada sam servirao 230-240 kilometara na sat, a on je to vraćao najbrže, pod noge – istakao je Francuz posle poraza sa 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.- Takođe me je iznenadio koliko je bio pripremljen za moj servis. Nisam očekivao da ga tako vraća već od početka. Ali to je Đoković, jedan od najboljih riternera u istoriji. Gledam ga na televiziji otkada sam imao 15 godina i mnogo toga igra fenomenalno. Perikar je imao 16 asova, odličnih