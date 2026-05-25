Vembanjama zakucao Oklahomu – Topić punio kolone za kratko vreme

Košarkaši San Antonija pobedili su na svom terenu Oklahomu rezultatom 103:82 u četvrtom meču finala plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige, čime su stigli do izjednačenja u seriji, koja se igra do četiri pobede.

Kod domaćih, najbolji je bio francuski košarkaš Viktor Vembanjama sa 33 poena, osam skokova, pet asistencija i tri blokade. Stefon Kasl i Devin Vasel su dodali po 13 poena. U redovima aktuelnog šampiona NBA lige, najefikasniji je bio Šej Gildžes-Aleksander sa 19 poena, sedam asistencija i četiri uhvaćene lopte. Ajzeja Hartenštajn je postigao 12 poena, dok je Ajzea Džo ubacio 11. Srpski košarkaš Nikola Topić proveo je na terenu nešto manje od četiri minuta u