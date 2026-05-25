Bombe iz 1999. godine pronađene u školi! Detalji drame u Boru: 500 đaka hitno evakuisano, specijalci na terenu

U OŠ "Branko Radičević" u Boru pronađene su dve ručne bombe, zbog čega je hitno evakuisano oko 500 učenika iz tri škole koje se nalaze u okviru istog školskog centra.

Radmila Petković, v.d. direktora škole je tim povodom redakciji Zamedia dostavila saopštenje u kojem navodi: - Povodom uočavanja sumnjivog predmeta u blizini Osnovne škole "Branko Radičević" u Boru, škola je odmah obavestila nadležne službe i postupila u skladu sa bezbednosnim procedurama. Učenici i zaposleni su, iz predostrožnosti, bezbedno evakuisani. Evakuacija je protekla mirno, organizovano i bez panike. Ova mera je preduzeta preventivno, kako bi se otklonio