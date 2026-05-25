Janoš Žemberi grmi zbog TSC-a i poslednjeg kola Superlige: "Bolje časno ispasti, nego nečasno ostati u ligi"

Fudbaleri TSC-a iz Bačke Topole od naredne sezone neće biti deo Superlige Srbije, već Prve lige Srbije, pošto je takav bio rasplet poslednjeg kola domaćeg prvenstva.

TSC je odigrao nerešeno sa IMT-om u gostima (1:1) u meču u kojem im je pobeda garantovala opstanak u najvišem rangu, pa ih je u foto-finišu, zahvaljujući pobedi nad poslednjeplasiranim Napretkom (1:0) pretekla Mladost iz Lučana. Naravno, u TSC-u nisu zadovoljni činjenicom da su ispali iz takmičenja, a Janoš Žemberi je za Mozzart Sport imao kratku rečenicu koja će "zadrmati" srpsku fudbalu javnost. - Bolje časno ispasti, nego nečasno ostati u ligi - poručio je