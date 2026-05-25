Novaka pitali o oproštaju Monfisa, a on se našalio uz osmeh u odgovoru: "Morao sam ovo da spomenem"

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, uspešno je započeo Rolan Garos, gde je u prvom kolu savladao domaćeg tenisera Đovanija Mpešija Perikara sa 3:1 (5:7, 7:5, 6:1, 6:4), nakon što je izgubio prvi set.

Ovo je Novaku bio 82. nastup na Grend slemu, pa su to hteli i novinari da čuju od njega kakav mu je utisak, ali on za taj podatak nije znao. - Nisam bio svestan toga. Fino. Osvrnuo se posle na analizu samog meča. - Meč je bio izazovan mentalno, ali bio sam miran u važnim trenucima, ne računajući prvi set. Od drugog seta sam mu bolje čitao servis, on ima jedan od najboljih servisa sa kojima sam se suočio u karijeri, niko ga ne želi u žrebu. Nikad nije lako igrati s