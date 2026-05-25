Novi snimak napada Crvenih đavola na igrače Radničkog, 10 huligana gazi jednog, jezive scene iz Kragujevca

Fudbaleri kragujevačkog Radničkog opstali su u Superligi Srbije, pošto su u poslednjem 37. kolu takmičenja najvišeg ranga odigrali 2:2 protiv otpisanog Javora.

Bili su na iglama igrači u jednom momentu, ekipa je 20-ak minuta strepela i bila ispod crte, ali je golom Baldea u 67. minutu obezbeđen bod koji im je bio dovoljan, pošto je i TSC odigrao nerešeno protiv IMT-a i tako završio u Prvoj ligi. Ipak, neće se mnogo pričati o sjajnoj borbi za opstanak i promenama na tabeli, pošto su se u Kragujevcu na kraju utakmice dogodili jezivi incidenti, tokom kojih su navijači Radničkog napali svoje igrače. Huligani su utrčali na