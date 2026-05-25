Obračun u Prokuplju: Pucao iz gasnog pištolja, pa dobio batine sopstvenim oružjem, MUP se oglasio

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju su, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili A.

K. (42) i A. Ј. (37) iz Prokuplja, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i nasilničko ponašanje. Danas je u Prokuplju najverovatnije najpre došlo do sukoba između A. K. i A. Ј, nakon čega je A. K. najverovatnije gasnim pištoljem pucao u pravcu A. Ј, a nakon toga A. Ј. je oteo pištolj od A. K. i zadao mu više udaraca u glavu. Osumnjičenima je određeno zadržavanje