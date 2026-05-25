Šokantan ishod baraža za opstanak u Bundesligi: Volfsburg ispao prvi put posle 30 godina

Volfsburg prvi put posle 30 godina neće igrati Bundesligu.

U baražu za opstanak u elitnom nemačkom prvenstvu od njih je bio bolji Paderborn u revanšu nakon produžetka rezultatom 2:1. Volfsburg će žaliti za propuštenim prilikama iz prvog meča na njihovom stadionu koji je završen 0:0, a onda će i preispitati stanje uma Joana Melea koji je dobio dva žuta kartona u razmaku od tri minuta u revanšu i od 14. minuta utakmice ostavio ekipu sa igračem manje. Do tog trenutka sve je po Bundesligaša išlo kako treba. Poveo je Volfsburg