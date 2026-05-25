Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Svi građani koji žele dobrovoljno da daju krv, danas će moći da posete sledeće lokacije, otvorene za davaoce u saradnji sa lokalnim kulturnim centrima i javnim prostorima: Zvezdara, Republički zavod za statistiku 9-12č Novi Beograd, Belville, autobus 11-15č Novi Pazar, Internacionalni fakultet 10-15č Požarevac, Dom Crvenog krsta 8-14č Smederevo, Sportska hala Smederevo 8-14č Ko sve može dati krv? Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65