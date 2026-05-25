Veliki zaokret u Teheranu: Predsednik Masud Pezeškijan izdao nalog posle punih 87 dana

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izdao je nalog za ponovno uspostavljanje međunarodnog pristupa internetu, izvestili su iranski državni mediji pozivajući se na šefa odnosa s javnošću u Ministarstvu komunikacija, piše Reuters.

Prema podacima portala za praćenje situacije na internetu NetBlocks, većina Iranaca nije imala pristup globalnoj mreži punih 87 dana. Tek je manji broj građana uspevao da zaobiđe ograničenja koristeći se skupim i naprednim VPN uslugama. Iranske vlasti gotovo su u potpunosti blokirale pristup internetu nakon početka napada SAD i Izraela, čime su dodatno ograničile protok informacija iz zemlje. Prekid je usledio u trenutku intenzivnih vojnih operacija i pokušaja