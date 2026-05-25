Više od 400 maturanata plesalo maturski ples na glavnom trgu u Čačku

Više od 400 maturanata čačanskih srednjih škola nastavio je na Gradskom trgu u Čačku tradiciju maturskog plesa dugu 14 godina.

U ovogodišnjem maturskom plesu učestvovali su učenici čačanske Gimnazije, Ekonomske škole, Prehrambeno ugostiteljske škole, Mašinsko saobraćajne škole, Medicinske škole, Tehničke škole i Umetničke škole. Manifestacija je tokom godina prerasla u jedan od prepoznatljivih događaja u gradu. Prvih godina u plesu su učestvovali samo maturanti Gimnazije, dok se poslednjih devet godina uključuju sve srednje škole iz Čačka. Veliki broj građana okupio se na Gradskom trgu