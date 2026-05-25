Kraljevčani na začelju: U gradu na Ibru prosečna martovska zarada - 100.541 dinar

Prosečna martovska zarada, bez poreza i doprinosa, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Kraljevu je iznosila 100.541 dinar, što je za 21.109 dinara manje od republičkog proseka koji iznosi 121.650.

G.Šljivić Plate Kraljevčna u martu bile su manje i od prosečnih zarada prvih komšija u Kragujevcu (114.460), Čačku (103.055) i Kruševcu (105.409), kao i od plata u Užicu (110.569), Valjevu (105.837) i Šapcu (104.550).