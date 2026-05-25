NBA! Vembanjama razneo Oklahomu i vratio egal u finalu Zapada

Košarkaši San Antonija pobedili su prošle noći na svom terenu Oklahomu sa 103:82 i tako izjednačili na 2:2 u finalu plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Ronald Cortes / Getty images / Profimedia Sparse je do pobede vodio Viktor Vembanjama sa 33 poena, osam skokova, pet asistencija i tri blokade. Stefon Kasl i Devin Vasel su dodali po 13 poena, dok je Dearon Foks upisao 12 poena, deset skokova i pet asistencija. Košarkaši San Antonija su ponovo sjajno počeli utakmicu, ali za razliku od prethodne kada su ispustili prednost od 15:0, sada to nisu dozvolili. Nakon što je blokirao Džareda Mekejna pod košem, Vasel je