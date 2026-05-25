Teniski svet je zanemeo! Novak Đoković poslao brutalnu poruku, evo ko su zapravo Srbi

Srpski teniser Novak Đoković je je u prvom kolu Rolan Garosa bio bolji od Đovanija Mpečija Perikara.

Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia Posle meča protiv Francuza teniska javnost se najviše bavila prelaskom Viktora Troickog iz stručnog štaba Miomira Kecmanovića u boks Novaka Đokovića, o čemu je najbolji avih vremena pričao. A pažnju javnosti privukao je opremom u kojoj se našao na terenu. Zapravo, neobičnom jaknom, na čijim leđima je bio oslikan vuk.Novak je nakon meča objasnio zašto je baš ova životinja zauzela centralno mesto na njegovoj opremi.