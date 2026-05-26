Državni Falkon tri sata leteo bez GPS signala: Britanci sumnjaju na rusko ometanje

Let putničkog aviona Envoy IV CC Mk1 britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (Royal Air Force – RAF) našao se na meti ruskog ometanja GPS satelitskih navigacionih signala, javljaju engleski i zapadni mediji pozivajući se na diplomatske izvore.

Incident se dogodio u četvrtak tokom leta kojim se britanski ministar odbrane Džon Hili vraćao iz Estonije, gde je obišao britanske vojnike angažovane u NATO vežbama u blizini ruske granice. Signal GPS navigacije na avionu bio je potpuno onesposobljen tokom gotovo trosatnog leta iznad regiona Baltičkog mora, zbog čega je posada morala da koristi alternativne navigacione sisteme, citiran je The Times. Pored navigacije, putnici u avionu ostali su i bez pristupa