Rud biranim rečima o Hamadu: "Međedović - sjajan, veliki talenat"

Posle iscrpljujuće borbe u prvom kolu Rolan Garosa, Kasper Rud sa mnogo respekta govorio je o narednom rivalu - Hamad Međedović.

Norveški teniser je do plasmana u drugo kolo stigao nakon maratonskog duela protiv Romana Safijuljina, iako je imao ogromnu prednost. Vodio je Rud sa 2:0 u setovima i 5:2 u trećem, uz čak pet propuštenih meč lopti, ali je na kraju tek posle pet setova uspeo da slomi otpor rivala. Njega sada očekuje duel sa Međedovićem, koji će biti odigran u sredu. Meč je postavljen kao četvrti po redu na programu koji počinje u 11 časova, pa se njihov izlazak na teren očekuje oko