Sporazum sa Iranom za nekoliko dana?

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da se vode razgovori o mogućem sporazumu sa Iranom, ali da će biti potrebno još nekoliko dana za usaglašavanje konkretnih formulacija, saopštio je danas američki Stejt department.

"U Kataru su danas vođeni određeni razgovori, pa ćemo da vidimo da li možemo da ostvarimo napredak. Mislim da se trenutno dosta razgovara o konkretnim formulacijama u početnom dokumentu. Zato će biti potrebno nekoliko dana. Predsednik (SAD Donald Tramp) je jasno izrazio želju da postigne dobar sporazum ili da sporazuma uopšte ne bude. U to svi mogu da budu sigurni. Ali za to će možda biti potrebno još malo vremena, odnosno nekoliko dana", rekao je on u obraćanju