Sprema se hitan sastanak; Počinje "kritična" faza

Predsednik SAD Donald Tramp će u sredu sazvati redak sastanak kabineta u Kemp Dejvidu, jer pregovori sa Iranom ulaze u kritičnu fazu, javlja Foks njuz.

Očekuje se da će svi članovi kabineta prisustvovati sastanku, potvrdio je Foks njuz, uključujući i odlazeću direktorku Nacionalne obaveštajne službe Tulsi Gabard. Sastanak se održava dok administracija razmatra sledeće korake u pregovorima sa visokim ulozima, usmerenim na obezbeđivanje šireg sporazuma sa Teheranom usred krhkog primirja. Samo mesto sastanka govori o značaju. Izbor osamljenog utočišta u planinama Merilenda – koje Tramp gotovo nikada ne posećuje, za