BBC vesti na srpskom

Ferari napravio prvi električni automobil, utisci podeljeni

Novi model Lus izazvao je oštru raspravu na društvenim mrežama.

BBC News pre 2 sata  |  Osmond Čija - Reporter
Svetloplavi električni Ferari parkiran ispred garaže
Ferrari
Električni Ferari Lus očekuje se na tržištu kasnije ove godine

Proizvođač luksuznih sportskih automobila Ferari predstavio je prvi potpuno električni automobil - Lus, čija je cena oko 590.000 evra.

Novi model značajno odstupa od prepoznatljivog izgleda klasičnih Ferarija, pošto je reč o prvom automobilu italijanskog brenda sa pet sedišta.

Vozilo je razvijeno u saradnji sa dizajnerskom agencijom „LavFrom“, koju je osnovao Džoni Ajv, bivši glavni dizajner kompanije Epl

Reagovanja na društvenim mrežama su podeljene, od komentara da je „automobil za otpad“ do ocena da je reč o „apsolutnom remek-delu dizajna“.

Konkurenti, poput Lamborginija i Poršea, poslednjih godina smanjuju planove za razvoj električnih vozila zbog slabije potražnje i sve jače konkurencije kineskih proizvođača.

Benedeto Vinja, izvršni direktor kompanije Ferari, rekao je u Rimu da je razvoj modela Lus, što na italijanskom znači „svetlost“, trajao pet godina.

Ferari planira da električni automobil plasira na tržište pošto je ranije odbacivao mogućnost potpune elektrifikacije, opredelivši se umesto toga za hibridne modele koji koriste i benzin i električnu energiju.

Lus pokreću električni motori koje je Ferari razvio za svaki točak posebno, što omogućava automobilu da od 0 do 96 kilometara na čas ubrza za oko 2,5 sekunde.

Iz kompanije kažu da su svi delovi proizvedeni u firmi, kako bi vozilo moglo da se servisira i održava decenijama, čime se ujedno štiti i njegova preprodajna vrednost.

Velike automobilske kompanije prethodnih godina suočile su se brojnim izazovima u okviru procesa prelaska na proizvodnju električnih vozila.

Proizvođači, poput Forda i Folksvagena, ponovo su usmerili pažnju na benzinske automobile, naročito na američkom tržištu, zbog slabije potražnje i regulatornih promena američkog predsednika Donalda Trumpa koji je ukinuo neke podsticaje za kupce električnih vozila.

Predstavljanje električnog automobila kompanije Jaguar takođe je izazvalo brojne kritike, jer su odustali od prepoznatljivog klasičnog dizajna.

svetloplavi Ferari
Ferrari
Ferari Lus ima pet sedišta

Predstavljanje modela kompanija Ferari izazvala je slične kritike kao i ranije.

Na mreži Iks jedan korisnik je napisao: „Ferari je upravo uništio brend, isto kao što je to uradio Jaguar. Ovo ide pravo na otpad.“

„Šta se dešava sa evropskim luksuznim proizvođačima automobila? Prvo Jaguar, a sada Ferari“, napisao je drugi korisnik.

Ipak, nisu svi komentari bili negativni.

„Apsolutno remek-delo dizajna. Ferari je upravo predstavio novi koncept i to je potpuni preokret", glasi jedna objava.

Flavio Mankoni, direktor dizajna kompanije Ferarija, u intervjuu sa jutjuberkom Kleo Abram, rekao je da su kritike sastavni deo procesa inovacije.

Priznao je da je koncept električnog Ferarija sa novim dizajnom izaziva „podelei“, ali veruje da će ljudi u narednim mesecima promeniti mišljenje i prihvatiti ga.

Ferari je naglasio da će i dalje nuditi benzinske i hibridne modele.

Unutrašnjost ferarija Lus
Ferrari
Unutrašnjost ferarija Lus

Direktni konkurenti kompanije Ferari ograničavaju ambicije u vezi sa električnim vozilima.

Lamborgini je odustao od planova za lansiranje potpuno električnih automobila i umesto toga se okrenuo hibridnim modelima, navodeći slabu potražnju za luksuznim modelima ove vrste.

I nemačka kompanija Porše takođe je izmenila planove zbog slabije potražnje, suočena sa lošom prodajom u Kini i carinama u Sjedinjenim Američkim Državama.

Zapadni proizvođači automobila dodatno se suočavaju sa snažnom konkurencijom kineskih kompanija, koje mogu da proizvode vozila brže i po znatno nižim troškovima.

Ferarijev poslovni model zasniva se na prodaji visoko ekskluzivnih automobila, što je kompaniji pomoglo da ublaži pritiske sa kojima se suočavaju konkurenti.

Ipak, akcije kompanije Ferari pale su za više od 25 odsto u protekloj godini, prateći širi trend u sektoru luksuznih brendova, jer je globalna inflacija oslabila potražnju za proizvodima visoke klase.

(BBC News, 05.26.2026)

