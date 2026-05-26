BBC vesti na srpskom

'Grubo kršenje primirja': Iran osudio američke napade

Amerikanci gađali južnu iransku luku u Ormuskom moreuzu. Iran tvrdi da je reč o grubom kršenju primirja. Kako će se najnoviji napadi odraziti na mirovne razgovore?

BBC News pre 1 sat
Devojka prekrivene glave crnom maramom prolazi pored antiizraelskog murala
Reuters

U samo 48 sati Iran je prešao put od „mirovnog sporazuma uglavnom dogovorenog" do novih napada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) na jug ove bliskoistočne države.

Američki bombarderi su prvi put od primirja dogovorenog 8. aprila, gađali jug Irana, što Teheran naziva „grubim kršenjem“ primirja.

Amerikanci su saopštili da su gađali iranske raketne lokacije i čamce koji pokušavaju da postave mine u Ormuskom moreuzu, ključnoj svetskoj pomorskoj ruti za prevoz nafte i tečnog prirodnog gasa.

Udari su izvedeni u „samoodbrani“ i osmišljeni „da zaštite našu vojsku od pretnji koje predstavljaju iranske snage“, saopštila je Centralna vojna komanda SAD.

SAD je odgvoran za posledice sopstvenih „agresivnih i neopravdanih akcija“ u regionu Hormozgan, čija je obala duž Ormuskog moreuza.

„Bez sumnje, Islamska Republika Iran neće ostaviti nikakvo zlo bez odgovora i neće oklevati da brani iransku naciju“, poručeno je iz iranskog Ministarstva spoljnih poslova.

Nije jasno kakav bi uticaj najnoviji američki napad mogao da ima na mogući mirovni sporazum SAD i Irana.

Međutim, američki državni sekretar Marko Rubio je posle napada rekao da je dogovor iz razgovora i dalje moguć, ali da će „biti potrebno nekoliko dana“.

Jedna od prepreka navodno je zahtev Teherana za oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava koja se drže u inostranstvu.

Razgovori su uglavnom vođeni uz posredovanje Pakistana.

Posle napada, američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da je dogovor i dalje moguć i da je predsednik SAD-a Donnald Tramp „izrazio želju" da bude postignut.

Pre dva dana, Tramp je najavio mirovni sporazum - što iz Teherana nije potvrđeno - rekavši i da bi on podrazumevao ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

„Moreuz mora da budu otvoren i biće - ovako ili onako.

„Ono što se tamo dešava je nezakonito, nelegalno je, neodrživo je za svet, neprihvatljivo je“, odgovorio je Rubio novinarima posle novog napada američkih snaga.

Iz centralne vojne komande SAD rekli su da su ciljali područje u blizini Bandar Abasa, južnog lučkog grada, u kojem je iranska pomorska baza u Ormuskom moreuzu, objavio je Njujork tajms.

iranske luke u ormuskom moreuzu
BBC

Amerika i Izrael su 28. februara pokrenuli napade na Iran, izazvavši sukob širom Bliskog istoka.

U prvom napadu, ubijen je dotadašnji vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, a na njegovo mesto došao je njegov sin, Modžtaba Hamnei, za koga su Amerikanci rekli da je 'unakažen' u istom tom udaru.

Iran je odgovorio napadima na Izrael i države saveznice SAD u Persijskom zalivu.

Od početka napada, Iran delotvorno blokira Ormuski moreuz, uzak morski prolaz od 33 kilometra, kroz koji se prevozi oko petina svetske nafte i prirodnog gasa, dopuštajući saobraćaj samo brodovima zemalja koje smatra prijateljskim.

Kao odgovor, Amerikanci su zaposeli pozicije u Omanskom zalivu, 'vrata' ka Ormuskom moreuzu.

Amerika i Iran su 8. aprila postigli dogovor o primirju, ali je od tada bilo nekoliko kršenja, pogotovo u Ormuskom moreuzu.

Izrael se za sada pridržava dogovora o primirju sa Iranom, ali nastavlja napade na Hezbolah, libansku vojno-političku organizaciju, koja je sve do sada imala finansijsku i vojnu podršku Teherana.

Amerika i Iran navodno pregovaraju o sporazumu kojim bi se primirje produžilo za 60 dana, Ormuski moreuz bi ponovo bio zatvoren i u kojem je plan za dalje pregovore o iranskom nuklearnom programu.

Prema američkim medijima, razgovori neće odmah dovesti do konačnog rešenja.

Sporna pitanja će verovatno biti pregovarana kasnije, u šta spadaju i detalji o ublažavanju sankcija Iranu, oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava u inostranstvu i zahtevi Vašingtona da Iran ograniči nuklearne ambicije.

Na početku rata, smatra se da je Iran imao oko 440 kilograma uranijuma koji je bio obogaćen do 60 odsto čistoće, a do potrebnih 90 odsto za proizvodnju nuklearnog oružja bilo bi potrebno malo.

Tramp je rekao da će obogaćeni uranijum biti ili „odmah“ predat SAD, ili „poželjno, u saradnji i koordinaciji sa Iranom, uništen na licu mesta“.

Upravo su odmrazavanje iranskih sredstava u inostranstvu, zalihe visoko obogaćenog uranijama i Ormuski moreuz bile teme o kojima su iranski pregovarači razgovarali u Kataru, gde su učestvovali u pregovorima, rekao je zvaničnik upoznat sa posetom Dohi agenciji Rojters.

Razgovorima je 25. maja, prema njegovim rečima, prisustvovao guverner iranske centralne banke je prisustvovao razgovorima.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.26.2026)

BBC News
Preminuo Dragoljub Mićunović: Profesor, filozof i doajen srpske politike

Preminuo Dragoljub Mićunović: Profesor, filozof i doajen srpske politike

BBC News pre 4 sati
Srbija ne sklanja pogled sa Kine - i obrnuto

Srbija ne sklanja pogled sa Kine - i obrnuto

BBC News pre 5 sati
Šta nove ruske pretnje znače za rat u Ukrajini

Šta nove ruske pretnje znače za rat u Ukrajini

BBC News pre 2 sata
Ferari napravio prvi električni automobil, utisci podeljeni

Ferari napravio prvi električni automobil, utisci podeljeni

BBC News pre 10 sati
Predvideo je šampione tri poslednja Mundijala - i ovog puta ima favorita

Predvideo je šampione tri poslednja Mundijala - i ovog puta ima favorita

BBC News pre 4 sati
BBC News

Povezane vesti »

Tramp sutra u Kemp Dejvidu drži jedan od najosetljivijih sastanaka o Iranu

Tramp sutra u Kemp Dejvidu drži jedan od najosetljivijih sastanaka o Iranu

Politika pre 30 minuta
Sprema se hitan sastanak; Počinje "kritična" faza

Sprema se hitan sastanak; Počinje "kritična" faza

B92 pre 55 minuta
SAD pokrenule nove napade na Iran, Rubio: "Moreuz će biti otvoren na ovaj ili onaj način"

SAD pokrenule nove napade na Iran, Rubio: "Moreuz će biti otvoren na ovaj ili onaj način"

NIN pre 1 sat
Amerika ponovo napala Iran! Razbuktao se žestok rat, ima mrtvih, Netanjahu iskoristio priliku i naredio: "Još jače stisnite…

Amerika ponovo napala Iran! Razbuktao se žestok rat, ima mrtvih, Netanjahu iskoristio priliku i naredio: "Još jače stisnite gas"

Blic pre 2 sata
Sporazum sa Iranom za nekoliko dana?

Sporazum sa Iranom za nekoliko dana?

B92 pre 3 sata
Serija udara na Liban izvršena za nekoliko sekundi

Serija udara na Liban izvršena za nekoliko sekundi

Politika pre 3 sata
Iranci srušili moćni američki avion?! Oglasio se i Modžtaba Hamnei, poslao brutalnu poruku Amerikancima

Iranci srušili moćni američki avion?! Oglasio se i Modžtaba Hamnei, poslao brutalnu poruku Amerikancima

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranTeheranBela kućaDonald Trampnafta

Svet, najnovije vesti »

Francuska anketa: Bardela na putu ka Jelisejskoj palati, Melanšon sve opasniji rival

Francuska anketa: Bardela na putu ka Jelisejskoj palati, Melanšon sve opasniji rival

Danas pre 20 minuta
Guterteš zabrinut zbog najave ruskih napada na Kijev

Guterteš zabrinut zbog najave ruskih napada na Kijev

Danas pre 1 sat
Iran posle tri meseca ponovo pušta internet, mreža još delimično nedostupna

Iran posle tri meseca ponovo pušta internet, mreža još delimično nedostupna

Danas pre 35 minuta
Analiza američkog profesora: Reč „predsednik“ ispred imena Tramp vređa Ustav

Analiza američkog profesora: Reč „predsednik“ ispred imena Tramp vređa Ustav

Danas pre 35 minuta
IDF proširile poslednjih dana kopnene operacije izvan bezbednosne zone na jugu Libana

IDF proširile poslednjih dana kopnene operacije izvan bezbednosne zone na jugu Libana

RTV pre 20 minuta