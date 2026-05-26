Četvoro mrtvih i petoro povređenih u sudaru voza i školskog autobusa u Belgiji

Beta pre 34 minuta

 Četiri osobe, među kojima dvoje dece, poginule su u sudaru voza i autobus

a na severu Belgije, saopštilo je danas federalno tužilaštvo.

Kako je navedeno, petoro dece prevezeno je u bolnicu u teškom stanju.

Nesreća se dogodila na pružnom prelazu tokom jutarnjeg špica u blizini grada Bugenhaut, oko 30 kilometara severozapadno od glavnog grada Brisela.

Ministar unutrašnjih poslova Bernar Kvintin je na Iksu izjavio saučešće.

Belgija ima istoriju nesreća na pružnim prelazima zbog guste železničke mreže.

(Beta, 26.05.2026)

