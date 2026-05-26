Đurić u Njujorku: Srbija na SB UN, jačanje veza sa Kinom

Beta pre 2 sata

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je prenelo da je danas "ministar Marko Đurić poručio iz Njujorka da je u svetlu tekuće istorijske posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Narodnoj Republici Kini, Srbiji ukazana još jedna čast kada je reč o srpsko-kineskim odnosima" - učestvovanje delegacije Srbije na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na inicijativu Kine.

U okviru predsedavanja Kine tokom maja Savetom bezbednosti UN održava se tematska sednica tog tela na nivou ministara o "principima Povelje UN, međunarodnog prava i očuvanja globalnog poretka zasnovanog na multilateralizmu", a očekuje se da će se Đurić sastati s ministrom spoljnih poslova Kine Vang Jiem.

To je "važna prilika da se naš glas u UN čuje kada je reč o poštovanju principa teritorijalnog integriteta i suvereniteta", kazao je Đurić i podsetio da je taj princip "u slučaju naše zemlje ugrožen i više puta doveden u pitanje u poslednjim decenijama".

"Važno je i da, kao zemlja koja stoji čvrsto na principima koji su samu organizaciju UN profilisali u prethodnim decenijama kao forum za rešavanje konflikata, da naša zemlja u tom kontekstu jasno podigne svoj glas protiv ugrožavanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta svih država sveta, za poštovanje međunarodnog javnog prava, da podigne svoj glas protiv ratova, za stabilnost, za saradnju među državama. To su vrednosti za koje se Srbija zalaže", poručio je Đurić, piše u saopštenju.

Ministar je najavio da će delegacija koju predvodi u Njujorku sutra imati niz važnih sastanaka i istakao sastanak s ministrom spoljnih poslova Kine Vang Jiem "što zaokružuje ukupnu sliku istorijske posete predsednika Vučića koja se odvijala i odvija se na više nivoa".

"Jedna je državna delegacija Srbije u Pekingu, zatim smo imali i stranačku posetu koju je predvodio predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, kao i ovi razgovori i susreti i obraćanje Savetu bezbednosti ovde u Njujorku", istakao je Đurić.

Po njegovim rečima, "ovo je dobar dan za afirmaciju naše pozicije gde je međunarodno pravo važnije od partikularnih interesa, da je sila u međunarodnim odnosima neprihvatljiva, da je mir univerzalna vrednost na kojoj počiva ekonomska stabilnost, napredak i bezbednost celog sveta".

"I ne moramo da 'izmišljamo toplu vodu' - već postoje međunarodni zakoni, propisi, povelje, principi do kojih smo došli jako teško kao ljudska civilizacija i potrebno je da ih zajedničkim snagama ponovo afirmišemo. To su glavni ciljevi naše misije ovde u Njujorku", zaključio je Đurić.

(Beta, 26.05.2026)

