Francuska: Sedam mrtvih zbog toplotnog talasa,

Beta pre 22 minuta

Sedam ljudi je preminulo u Francuskoj direktno ili indirektno zbog toplotnog talasa u toj zemlji, saopštila je danas zamenica ministra energetike Mod Brežon.

Pet od sedam preminulih se udavilo u jezerima, rekama ili na plažama, rekla je Brežon, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Vlada je naložila lokalnim vlastima da preduzmu mere za zaštitu građana tokom sportskih događaja, dodala je ona.

Francuska od subote beleži temperature više od proseka, pri čemu je meteorološka agencija "Meteo Frans" izdala narandžasto upozorenje za veći deo Bretanje, a očekuje se da će temperature dostići i 36 stepeni danas popodne.

Očekuje se da će se toplotni talas nastaviti u sredu i četvrtak, saopštio je "Meteo Frans".

(Beta, 26.05.2026)

Povezane vesti »

Sedmoro mrtvih u Francuskoj zbog velikih vrućina

Sedmoro mrtvih u Francuskoj zbog velikih vrućina

N1 Info pre 22 minuta
Toplotni talas u Francuskoj, sedam osoba preminulo

Toplotni talas u Francuskoj, sedam osoba preminulo

Danas pre 17 minuta
Sedmoro mrtvih u Francuskoj zbog velikih vrućina

Sedmoro mrtvih u Francuskoj zbog velikih vrućina

Serbian News Media pre 27 minuta
Sedmoro mrtvih u Francuskoj zbog velikih vrućina

Sedmoro mrtvih u Francuskoj zbog velikih vrućina

Radio sto plus pre 27 minuta
Sedam osoba stradalo od vrućine u Francuskoj

Sedam osoba stradalo od vrućine u Francuskoj

Radio 021 pre 1 sat
Sedmoro mrtvih u Francuskoj zbog velikih vrućina

Sedmoro mrtvih u Francuskoj zbog velikih vrućina

Pravo u centar pre 27 minuta
Najraniji toplotni talas u više od 100 godina! Francuska u paklu: Više osoba stradalo od ekstremne vrućine, otkriveno do kada…

Najraniji toplotni talas u više od 100 godina! Francuska u paklu: Više osoba stradalo od ekstremne vrućine, otkriveno do kada će "pržiti" toplotna kupola

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersFrancuska

Svet, najnovije vesti »

(FOTO) Četiri osobe, uključujući dva tinejdžera, poginule u sudaru voza i školskog autobusa u Belgiji

(FOTO) Četiri osobe, uključujući dva tinejdžera, poginule u sudaru voza i školskog autobusa u Belgiji

N1 Info pre 22 minuta
Francuska: Sedam mrtvih zbog toplotnog talasa,

Francuska: Sedam mrtvih zbog toplotnog talasa,

Beta pre 22 minuta
Belorusija: Prošle nedelje bilo 116 napada na graničnu infrastrukturu iz Ukrajine

Belorusija: Prošle nedelje bilo 116 napada na graničnu infrastrukturu iz Ukrajine

RTV pre 12 minuta
Meloni kritikovala EU zbog preterane birokratije i nedovoljne odlučnosti

Meloni kritikovala EU zbog preterane birokratije i nedovoljne odlučnosti

RTV pre 22 minuta
Sedmoro mrtvih u Francuskoj zbog velikih vrućina

Sedmoro mrtvih u Francuskoj zbog velikih vrućina

N1 Info pre 22 minuta