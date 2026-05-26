Ministar Starović i Nevena Jovanović razgovarali sa Kongresom SAD

Beta pre 35 minuta

Ministar Srbije za evropske integracije Nemanja Starović sastao se sa delegacijom eksperata i savetnika iz Kongresa Sjedinjenih Američkih Država koja je u poseti Beogradu i regionu u okviru Programa međusobne obrazovne i kulturne razmene (Mutual Educational and Cultural Exchange Act – MECEA).

Delegaciju čine saradnici kongresmena iz saveznih država Njujork, Florida, Viskonsin, Severna Karolina, Ilinois, Virdžinija i Misuri.

Tokom sastanka razgovarali su o unapređenju odnosa Srbije i SAD, evropskim integracijama Srbije, regionalnoj saradnji i "aktuelnim geopolitičkim izazovima", saopštilo je Ministarstvo.

Starović je istakao da Srbija pridaje veliki značaj razvoju srpsko-američkih odnosa, zasnovanih na uzajamnom poštovanju i jačanju političke i ekonomske saradnje, piše u saopštenju.

On je naglasio da je Srbija čvrsto opredeljena za pokretanje strateškog dijaloga sa SAD u oblastima od zajedničkog interesa, među kojima su ekonomija, energetika, nove tehnologije, bezbednost i regionalna stabilnost.

Ministar je ponovio da članstvo u Evropska unija ostaje strateško opredeljenje Srbije i da je država posvećena sprovođenju reformi i očuvanju mira i stabilnosti u regionu.

U razgovoru je posebno naglašena važnost intenziviranja parlamentarnih i institucionalnih kontakata Srbije i SAD, kao i potreba za jačanjem međusobnog razumevanja i saradnje u narednom periodu.

Sa delegacijom eksperata i savetnika Kongresa SAD razgovarala je i državna sekretarka u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Nevena Jovanović.

"Razmotreni su aktuelni aspekti odnosa Srbije i SAD, kao i mogućnosti za njihovo dalje unapređenje", piše u saopštenju Ministarstva.

Jovanović je predočila "stavove Srbije o ključnim regionalnim i međunarodnim pitanjima, ukazavši na značaj očuvanja regionalne stabilnosti, kao i na pozicioniranje Srbije na međunarodnoj sceni" i "posebno naglasila interes Srbije za dalji razvoj odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i uspostavljanje najavljenog strateškog dijaloga dve države".

(Beta, 26.05.2026)

