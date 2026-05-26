Ministar Starović se sastao sa delegacijom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović sastao se danas sa delegacijom eksperata i savetnika iz Kongresa Sjedinjenih Američkih Država, koja boravi u poseti Beogradu u okviru radne posete regionu.

Delegaciju čine saradnici kongresmena iz saveznih država Njujork, Florida, Viskonsin, Severna Karolina, Ilinois, Virdžinija i Misuri.

Tokom sastanka razgovarano je o unapređenju bilateralnih odnosa Srbije i SAD, evropskim integracijama Srbije, regionalnoj saradnji i aktuelnim geopolitičkim izazovima.

Starović je istakao da Srbija pridaje veliki značaj razvoju srpsko-američkih odnosa, zasnovanih na uzajamnom poštovanju i jačanju političke i ekonomske saradnje, saopšteno je iz njegovog kabineta.

On je naglasio da je Srbija čvrsto opredeljena za pokretanje strateškog dijaloga sa SAD u oblastima od zajedničkog interesa, među kojima su ekonomija, energetika, nove tehnologije, bezbednost i regionalna stabilnost.

Ministar je ponovio da članstvo u Evropska unija ostaje strateško opredeljenje Srbije, kao i da je država posvećena sprovođenju reformi i očuvanju mira i stabilnosti u regionu.

U razgovoru je posebno naglašena važnost intenziviranja parlamentarnih i institucionalnih kontakata Srbije i SAD, kao i potreba za jačanjem međusobnog razumevanja i saradnje u narednom periodu.