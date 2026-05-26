Odlazak Dragoljuba Mićunovića, osnivača Demokratske stranke

Beta pre 25 minuta

Nekadašnji predsednik Demokratske stranke (DS) Dragoljub Mićunović preminuo je u 96. godini, saopštila je danas ta stranka.

"Sa dubokom tugom opraštamo se od Dragoljuba Mićunovića, jednog od obnovitelja rada i osnivača moderne Demokratske stranke, njenog prvog predsednika posle obnove 1990. godine i čoveka koji je svojim životom obeležio borbu za slobodu, demokratiju i dostojanstvo politike u Srbiji", navela je DS.

Mićunović, kako su naveli, pripada generaciji ljudi koji su znali cenu slobode, jer su je plaćali lično, ali koji od borbe za demokratsku Srbiju nikada nisu odustali.

"Kao filozof, profesor, politički zatvorenik, parlamentarac i demokrata, ostavio je trag koji prevazilazi jednu stranku i pripada političkoj istoriji Srbije. Za Demokratsku stranku njegovo ime ostaje deo našeg identiteta, naše obnove i naše obaveze da nastavimo borbu za Srbiju slobodnih građana, jakih institucija i demokratskih vrednosti", ocenila je ta stranka.

Demokratska stranka je porodici, prijateljima, poštovaocima i svim demokratama uputila saučešće.

(Beta, 26.05.2026)

