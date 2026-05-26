Pojas Presvete Bogorodice duže ostaje u hramu Svetog Save, do 1. juna

SPC je u saopštenju navela da je na molbu patrijarha SPC Porfirija, jer desetine hiljada ljudi već danima čeka u nepreglednim kolonama ispred Hrama, arhimandrit Jefrem, iguman svetogorskog manastira Vatoped, dao blagoslov da ta svetinja ostane duže u Beogradu.

Pojas Presvete Bogorodice stigao je 20. maja u Beograd iz manastira Vatoped sa Svete Gore, u Grčkoj, a dan kasnije proneta je beogradskim ulicama u Spasovdanskoj litiji od Vaznesenjske crkve do hrama Svetog Save, u kojoj je učestvovali više hiljada građana i predstavnika SPC.

Relikvija je doneta u Beograd šest vekova pošto ju je Knez Lazar poklonio Manastiru Vatoped.

Iz SPC su ukazali da "Sveto predanje uči da je Bogorodica satkala Pojas od kamilje dlake" zahvaljujući kojem su se "desila brojna čuda, a posebno pomaže bezdetnim porodicama da dobiju potomstvo".