Predstavljen prvi Ferrari na električni pogon

Kombinacija luksuza i napredne tehnologije

Ferrari je u ponedeljak predstavio svoj prvi potpuno električni automobil, čime je napravio veliki zaokret u strategiji kompanije, u trenutku kada konkurenti Porsche i Lamborghini usporavaju svoje planove za električna vozila zbog slabije tražnje. Novi model nazvan „Luce“, što na italijanskom znači „svetlost“, razvijen je uz pomoć bivšeg glavnog dizajnera kompanije Apple Džonija Ajva i njegovog studija LoveFrom. „Luce“ je prvi Ferrarijev automobil sa pet sedišta i