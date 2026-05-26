Cela Srbija u crvenom! Nivo opasnog zračenja skoro na najvišem nivou, još 2 upozorenja na snazi, RHMZ upalio alarme

Cela Srbija je pod crvenim upozorenjem zbog vrlo visokog UV indeksa, što znači povećan rizik od sunčevog zračenja Republički hidrometeorološki zavod upalio je žuti meteoalarm zbog visokih temperatura, a u četvrtak za grmljavinu u pojedinim regionima Cela Srbija danas, sutra i u četvrtak se crveni zbog visokog UV indeks.

Crvena vrednost ovog indeksa znači da je UV indeks vrlo visok i to su vrednosti odmah ispod petog, najjačeg - ekstremnog nivoa zračenja. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upalio je i žuti meteoalarm zbog visokih temperatura u celoj zemlji. Upozorenje je na snazi u četvrtak, ali u pola Srbije, ovaj put zbog grmljavine. Danas (26.05.) će biti sunčano i toplo. Sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, uz lokalni