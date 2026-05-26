Cena nafte ponovo porasla za 2 odsto, evropske berze u minusu

Cena nafte Brent porasla je za skoro dva odsto, a poskupele su i cene sirove nafte na svetskim berzama Na berzama su zabeležene promene i kod gasa, zlata i pšenice, a američke berze danas ponovo nastavljaju rad po završetku praznika Evropski berzanski indeksi su danas uglavnom u padu, a cena nafte Brent je ponovo porasla za skoro dva odsto pošto su vojni udari Sjedinjenih Američkih Država na jugu Irana zabrinuli investitore koji se nadaju mirovnom sporazumu