Drama u Madridu: Još jedan Španac u karantinu pozitivan na hantavirus!

Pogođena osoba je bila pod kliničkim nadzorom i u izolaciji od prijema Kako je precizirano, pacijent, koji je asimptomatski, dijagnostikovan je tokom rutinskih pregleda Špansko Ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da je kod jednog španskog državljanina, koji je evakuisan sa broda MV ''Hondius'', gde je izbila epidemija hantavirusa, potvrđeno prisustvo virusa. Španske vlasti su navele da je pacijent bio bliski kontakt, identifikovan kroz epidemiološki nadzor