Ferari predstavio svoj prvi potpuno električni automobil od pola miliona evra: akcije odmah pale za 7 odsto

Zbog niske potražnje tržište luksuznih električnih sportskih automobila je ograničeno, pa su i drugi proizvođači usporili planove Dizajn vozila znatno se razlikuje od klasičnih Ferarijevih modela, a u razvoju je učestvovao i dizajner Džoni Ajv Italijanski proizvođač luksuznih sportskih automobila Ferari predstavio je svoj prvi potpuno električni automobil pod nazivom Lus (Luce). Time je ova kompanija zvanično ušla u eru elektrifikacije uprkos neizvesnoj potražnji