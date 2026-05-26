(Foto, video) "Verujem u principijelnost EU" Vučić iz Pekinga o kritikama da je poseta Kini "red fleg" za Brisel: "Kako bi mogli meni da zamere ono što su sebi dozvolili?"

Vučić je upitao neće valjda EU da njemu zabrani ono što je sebi dozvolila Kako je rekao, veruje u principijelnost EU Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u Kinu došao da se bori za Srbiju i građane Srbije i da se bori za nove investicije.

Jedno od novinarskih pitanja Vučiću bilo je pisanje pojedinih medija da je ova Vučićeva poseta Kini "red fleg" za Brisel i Evropsku uniju. - Nikada se nisam borio za sebe. Meni nisu potrebni ni automobili ni novac. Imam svoj stari automobil, ja ovo ne umem ni da vozim. Ovo je za ove mlađe, za Sinišu, za uspešnije, energičnije. Za mene odavno nije. Ja se borim za građane Srbije, borim se za ljude koji razumeju gde je budućnost, koji razumeju šta je budućnost, i to