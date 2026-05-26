Kim Džong Un ponovo digao svet na noge! Severna Koreja ispalila tajanstveni projektil: Komšije hitno podigle uzbunu

Južnokorejska vojska analizira detalje lansiranja i još nema dodatnih informacija Ako je reč o raketi, ovo bi bilo prvo lansiranje od 19. aprila Severna Koreja danas je ispalila najmanje jedan neidentifikovani projektil prema Žutom moru, saopštila je južnokorejska vojska.

Združeni generalštab Južne Koreje je naveo da analizira detalje lansiranja, prenosi Jonhap i dodaje da dalji detalji još nisu dostupni. Ako se potvrdi da je u pitanju lansiranje rakete, to bi bilo prvo od 19. aprila, kada je Severna Koreja testirala nekoliko balističkih raketa kratkog dometa, za koje je navedeno da su bile opremljene kasetnim bombama, navodi Rojters. Početkom aprila, Pjongjang je takođe saopštio da je testirao novu bojevu glavu kasetne bombe na