Paklene vrućine haraju po Evropi, a tek je maj! Oboren rekord star 82 godine, toplotna kupola stiže i u Srbiju - poznato kada nas čeka prvi toplotni talas!

Glavni uzrok ovih ekstremnih vrućina je tzv. toplotna kupola, koja zadržava topli vazduh na velikim područjima Zapadne Evrope Temperature iznad proseka beleže se i u Srbiji, gde je 25. maja zabeležen prvi tropski dan, a evo kada se očekuje prvi toplotni talas kod nas U ponedeljak, 25. maja, u Velikoj Britaniji oboren je rekord star 82 godine.

Tog dana bila je izmerena najviša majska temperatura od kad postoje merenja, čak 34,8 °C u okolini Londona, užasne vrućine odnele su i prvu žrtvu, što govori o neverovatnim promenama na našoj planeti Zemlji i posledicama jakog toplotnog talasa koji postaju sve češći i intenzivniji u uslovima klimatskih promena. Evo kakvo je trenutno stanje u Srbiji i kada nas očekuje nalet prvog toplotnog talasa leta 2026! Prethodni rekord u Velikoj Britaniji zabeležen je davne