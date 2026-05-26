Paklene vrućine haraju po Evropi, a tek je maj! Oboren rekord star 82 godine, toplotna kupola stiže i u Srbiju - poznato kada nas čeka prvi toplotni talas!

Blic pre 2 sata
Glavni uzrok ovih ekstremnih vrućina je tzv. toplotna kupola, koja zadržava topli vazduh na velikim područjima Zapadne Evrope Temperature iznad proseka beleže se i u Srbiji, gde je 25. maja zabeležen prvi tropski dan, a evo kada se očekuje prvi toplotni talas kod nas U ponedeljak, 25. maja, u Velikoj Britaniji oboren je rekord star 82 godine.

Tog dana bila je izmerena najviša majska temperatura od kad postoje merenja, čak 34,8 °C u okolini Londona, užasne vrućine odnele su i prvu žrtvu, što govori o neverovatnim promenama na našoj planeti Zemlji i posledicama jakog toplotnog talasa koji postaju sve češći i intenzivniji u uslovima klimatskih promena. Evo kakvo je trenutno stanje u Srbiji i kada nas očekuje nalet prvog toplotnog talasa leta 2026! Prethodni rekord u Velikoj Britaniji zabeležen je davne
Velika Britanija: Oboreni novi temperaturni rekordi

Ekstremne vrućine: Prestonica gori na 35 stepeni, oboren istorijski rekord FOTO

Oboreni novi temperaturni rekordi u Velikoj Britaniji

Velika Britanija u paklu: Oboreni temperaturni rekordi, a biće još toplije sa nevremenom

Srbija se „crveni“ od vrućine! Sutra nas čekaju temperature kao usred jula, RHMZ upozorava na opasan UV indeks

Jun nije ni počeo, a Evropa se već topi! Najpogođeniji Španija i Portugal stručnjaci upozoravaju: Ovo je tek početak!

Francuska: Sedam mrtvih zbog toplotnog talasa,

Savet bezbednosti UN sastaje se na zahtev Ukrajine zbog ruskih napada na Kijev

Guterteš zabrinut zbog najave ruskih napada na Kijev

Direktor ruskog FSB-a optužio Zapad: Stvaraju mrežu „digitalnih laboratorija“ radi izazivanja „obojenih revolucija“

Iran: Toksični oblak iz požara naftnih postrojenja zahvatio područje veličine Italije

'Grubo kršenje primirja': Iran osudio američke napade

