Tramp: "Obogaćeni uranijum Irana će biti uništen u SAD, Iranu ili na nekoj drugoj prihvatljivoj lokaciji"

Tramp je naglasio da bi proces uništenja trebalo da se obavi uz prisustvo Komisije za atomsku energiju ili njenog ekvivalenta.

Iranski obogaćeni uranijum može biti transportovan i uništen u SAD ili uništen na licu mesta u saradnji sa Iranom. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da obogaceni uranijum koji poseduje Iran treba da bude uništen bilo u SAD, Iranu ili na nekoj drugoj prihvatljivoj lokaciji. "Obogaćeni uranijum (nuklearna prašina) biće ili odmah predat Sjedinjenim Američkim Državama kako bi bio transportovan u SAD i uništen, ili će, što je poželjnije, u saradnji i