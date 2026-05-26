Ferrari predstavio prvi potpuno električni automobil, Ferrari Luce, po ceni od 550.000 evra

Ferrari je predstavio svoj prvi potpuno električni automobil, model sa pet sedišta po ceni od 550.000 evra, koji predstavlja veliki zaokret u odnosu na dosadašnje nasleđe proizvođača sportskih automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.

Prezentacija održana u Rimu u nedelju predstavljala je završnu fazu trodelnog predstavljanja električnog vozila nazvanog Ferrari Luce koje je započelo prošle godine prikazivanjem osnovne tehnologije automobila, a kasnije i enterijera. Akcije Ferrarija pale su i do 7,8 odsto tokom ranog trgovanja u Milanu, što sugeriše da su investitori razočarani izgledom modela Luce. Luce razvija ekvivalent od nešto više od 1.000 konjskih snaga i do 100 kilometara na čas stiže za