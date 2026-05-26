SAD gađale ciljeve u Iranu, Trump tvrdi da ima pomaka u pregovorima

Američki i izraelski avioni gađali su iranske brodove u Ormuskom moreuzu i druge ciljeve, svega nekoliko sati nakon što je predsednik SAD Donald Trump nagovestio da pregovori sa Teheranom o privremenom sporazumu napreduju.

Napad je izveden južno od ostrva Larak u Ormuskom moreuzu, a prema navodima iranske državne agencije Nour News, poginulo je više pripadnika iranskih snaga. Trump je ranije izjavio da pregovori između SAD i Irana o produženju primirja i ponovnom otvaranju moreuza "teku dobro". Američka Centralna komanda saopštila je da su pogođeni raketni položaji u Iranu, kao i čamci koji su pokušavali da postave mine. Kako je naveo portparol Tim Hawkins, napadi su bili odbrambenog