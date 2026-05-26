Bez igrača Reala iz Madrida u selekciji Španije na Mundijalu

Danas pre 8 sati  |  Beta
Selektor Španije Luis de la Fuente saopštio je spisak igrača za Svetsko prvenstvo na kome nema nijednog fudbalera Real Madrida Selektor je u ekipu uvrstio povređene napadače Lamina Jamala i Nika Vilijamsa pošto očekuje da će se oporaviti do početka Svetskog prvenstva, koje se od 11. juna do 19. jula održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

Prvi put na spisku sa Mundijal nema igrača Reala. U konkurenciji je bio defanzivac Din Hojsen, ali je izostavljen. U ekipu je pozvan Mikel Merino, koji je igrao samo jednom za Arsenal otkako je povredio stoplao u januaru, kao i Fabijan Ruiz iz Pari Sen Žermena, koji je takođe imao problema sa povredom. Aktuelni evropski šampion igraće u Grupi H, a takmičenje počinje 15. juna protiv Zelenortskih Ostrva,. U drugom kolu Španija će igrati 21. juna protiv Saudijske
