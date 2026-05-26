Dvostruki finalista Rolan Garosa „preživeo“ pet setova i zakazao duel sa Međedovićem

Danas pre 9 sati  |  M. L.
Norveški teniser Kasper Rud plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa posle velike borbe protiv Rusa Roman Safijulina Slavio je sa 3:2 (6:2, 7:6, 5:7, 0:6, 6:2).

Dvostruki finalista Rolan Garosa će u drugom kolu igrati protiv srpskog tenisera Hamada Međedovića. Norvežanin je dobio prva dva seta, ali je Rus u trećem slavio sa 7:5 i produžio meč. Onda Safijulin dobio sa 6:0 četvrti, ali Rud je uspeo da pronađe ritam kada je bilo najpotrebnije i slavio je u odlujućoj deonici sa 6:2.
